Jest nowa instrukcja lotów dla rządowych VIP-ów. "W nagłych przypadkach można zamówić lot e-mailem"

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nową instrukcję HEAD dotyczącą lotów najważniejszych osób w państwie. Dokument liczy 80 stron, podpisał się pod nim szef MON Mariusz Błaszczak. Instrukcja wejdzie w życie 25 listopada. Ale już dzisiaj budzi spore kontrowersje. Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do instrukcji.



Zgodę wyda komendant SOP

Dotąd każdy lot z prezydentem, premierem, marszałkiem Sejmu albo Senatu z mocy prawa był objęty tzw. statusem HEAD, z którym wiążą się procedury bezpieczeństwa zapisane w wydawanej przez ministra obrony instrukcji. A według nowych przepisów, to szef Służby Ochrony Państwa nadaje taki status.

- Status HEAD, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla lotów polskich wojskowych statków powietrznych nadaje Komendant SOP, który informuje Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Informacje o osobach znajdujących się na pokładzie statku powietrznego przekazują do Komendanta SOP organizujący lot i realizator lotu nie później niż dzień przed planowanym lotem – czytamy na początku instrukcji.

Lot zamawiany e-mailem

Kontrowersje pojawiają się również w dalszej części instrukcji. W dokumencie jest zapis zezwalający w "nagłych przypadkach zamawianie lotu w terminie krótszym niż 24 godziny (np. pocztą elektroniczną albo telefonicznie), umożliwiającym bezpieczne przygotowanie lotu i zabezpieczenie wizyty przez SOP”. Do tego warunku dodano jednak sformułowanie "nie później niż w czasie określonym przez SOP i realizatora lotów”. To odniesienie ma kluczowe znaczenie, bo w funkcjonującym w siłach powietrznych regulaminie lotów, minimalny czas na przygotowanie lotu to zaledwie dwie godziny.