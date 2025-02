Jest lepiej niż za PiS? Polacy ocenili zmiany w mediach publicznych

19 grudnia 2023 roku Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych - Publicznego Radia TVP oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych.

- Po raz pierwszy po 1989 r. doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych, wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy telewizyjne przestały nadawać. Wreszcie postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową w stan likwidacji. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć: rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem - mówił o zaistniałej sytuacji w swoim noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda.