Jest kara dla firmy winnej zrzutu ścieków do Motławy. 1 grosz za 500 litrów

322 509,64 zł - taką karę Gmina Miasta Gdańsk nałożyła na firmę Saur Neptun Gdańsk za nieprawidłową realizację umowy w zakresie odprowadzenia ścieków. Za tonę ścieków wpompowanych do Motławy i dalej, do Bałtyku, przedsiębiorstwo zapłaci ok. 2 grosze kary.

Kara dla firmy Saur Neptun Gdańsk. Grosz za każde 500 litrów ścieków wpompowanych do Motławy

O karze nałożonej na Saur Neptun Gdańsk poinformował prezydent miasta. Podstawą jej nałożenia jest. 29 ust. 3 kontraktu zawartego 19 stycznia 1993 r. To efekt awarii przepompowni ścieków na Ołowiance, do której doszło 15 maja. Obsługuje ona ok. 60 proc. produkowanych przez mieszkańców Gdańska ścieków.

Okresowy spadek napięcia spowodował zalanie i awarię silników. By uniknąć zalania dolnych części miasta, zdecydowano o zrzucie nieczystości do Motławy. Stamtąd popłynęły do Zatoki Gdańskiej. W tym czasie do rzeki trafiło ponad. 150 mln litrów ścieków. Za tonę ścieków wpompowanych do Motławy i dalej, do Bałtyku, przedsiębiorstwo zapłaci więc ok. 2 grosze kary.

W piątek Zbigniew Ziobro ogłosił start prac nad prawnym usankcjonowaniem odpowiedzialności karnej firm w takich i podobnych przypadkach. Minister podkreślił, że choć "zarabiają ogromne pieniądze" nie ponoszą realnych konsekwencji za popełnione błędy.

Choć badania próbek wody pobranej w 12 miejscach w Gdańsku, Sopocie i Gdyni wykazały podwyższony poziom bakterii e. coli, to mieści się on w rekomendowanych wymaganiach dla wody w kąpieliskach - informuje pomorski Sanepid.