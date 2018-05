Kary dla firm za przestępstwa i szkody. Zbigniew Ziobro reaguje na awarię przepompowni

- Chcemy, aby w Polsce był mechanizm pozwalający nakładać na firmy wysokie kary finansowe - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To pokłosie reakcja rządu na awarię przepompowni ścieków w Gdańsku.

W minionym tygodniu okresowy spadek napięcia spowodował zalanie i awarię silników w przepompowni ścieków Ołowianka w Gdańsku. By uniknąć zalania dolnych części miasta, zdecydowano o zrzucie nieczystości do Motławy. Stamtąd popłynęły do Zatoki Gdańskiej. To setki milionów litrów ścieków.