Jest areszt dla podejrzanego o zabójstwo 17-letniej Alicji. "Czekamy na wyniki badań"

- Na wniosek rybnickiej prokuratury Adrian P. został doprowadzony do sądu i trafił do aresztu - mówi w rozmowie z WP Joanna Smorczewska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Potwierdza też, że mężczyzna był już wcześniej karany za rozbój. Kiedy znana będzie dokładna przyczyna śmierci 17-latki z Rybnika?

Znajomi wyszli wcześniej. Ona została w klubie

Ciało Alicji znalazł przypadkowy przechodzień w okolicach garaży, przy ulicy Łokietka w Rybniku. Na miejsce skierowano przewodnika z psem tropiącym oraz ekipę dochodzeniowo-śledczą, która pod okiem prokuratora, zabezpieczyła ślady. Śledczy na początku nie wiedzieli kim jest młoda kobieta i jak znalazła się w tak ustronnym miejscu. Dlatego skupili się na ustaleniu jej tożsamości oraz odtworzeniu tego, co robiła poprzedniego wieczoru. Po kilku godzinach policjanci dotarli do jej znajomych oraz rodziny i potwierdzili, że jest to 17-letnia Alicja F. W oparciu o zeznania świadków, odtworzyli to, co działo się z nią od piątkowego wieczoru do sobotniego poranka.