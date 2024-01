Jest 90-dniowy plan dla Strefy Gazy. USA, Egipt i Katar przestawiły konkretne kroki

90-dniowy plan doprowadziłby do całkowitego wstrzymania walk - podaje "The Times of Israel" powołując się na "The Wall Street Journal". Pierwsza faza polegałaby na wstrzymaniu walk. Hamas uwolniłby wszystkich izraelskich cywilów, a Izrael setki palestyńskich więźniów. Tel Awiw wycofałby swoje siły z miast Strefy Gazy i pozwolił na swobodne przemieszczanie się w regionie. Z przestrzeni powietrznej zniknęłyby również drony. Ilość pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy zostałaby podwojona.