Jerzy Owsiak o festiwalu Pol'And'Rock: w tym roku nie będzie polityków

Szef fundacji WOŚP i organizator festiwalu Pol'and'Rock Jerzy Owsiak zapowiada, że tegoroczna edycja imprezy odbędzie się bez udziału polityków. W przeszłości na Przystanku Woodstock, będącego poprzednikiem Pol'andRock, gościli m.in. Lech Wałęsa, Grzegorz Schetyna czy Borys Budka.

- Politycy na przystanku to kwestia otwarta. W tej edycji ich nie będzie. Teren jest jednak otwarty, a trwa rok wyborczy. Środowiska katolickie rozwiesiły plakaty w Kostrzynie, ostrzegające przed festiwalem. My ich nie usuwamy, jesteśmy za wolną dyskusją - powiedział na antenie rp.tv, nawiązując do akcji rozdawania ulotek, zniechęcających do udziału w wydarzeniu.