Festiwal Pol’and’Rock. Przeciwnicy festiwalu rozwiesili ulotki z wizerunkiem Chrystusa

Grupa przeciwników festiwalu Pol’and’Rock rozwiesiła w Kostrzynie ulotki przestrzegające przed udziałem w nim. Autorzy napisali: "przypominamy, że nie jest to miejsce odpowiednie dla dzieci i małoletnich".

Autorzy apelują do rodziców i dziadków, by nie byli powodem zgorszenia. Zamieścili także fragment Ewangelii św. Marka, w którym Jezus mówi:

"Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby uwiązać kamieć młyński u szyi i wrzucić go w morze..."

"Wobec zbliżającego się Festiwalu i licznych zachęt do odwiedzenia do rodzinnie, gdy na Festival przyjeżdżają młodzi ludzie z dziećmi przypominamy, że nie jest to miejsce odpowiednie dla dzieci i małoletnich".