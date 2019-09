Jerzy Milewski, radny PiS i doradca prezydenta, uznany winnym. Znieważył i potrącił policjanta

Twierdzi, że policjant symulował wypadek. Sąd jednak nie zgodził się z Jerzym Milewskim. Orzekł, że radny PiS i doradca prezydenta Andrzeja Dudy jest winny znieważenia i potrącenia policjanta. Dla polityka to nie zamyka sprawy. Zapowiada ciąg dalszy sądowej batalii.

Jerzy Milewski to gdański radny PiS i doradca Andrzeja Dudy. Należy do Narodowej Rady Rozwoju działającej przy prezydencie. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", nie potrafił powstrzymać nerwów w konfrontacji z policjantem. I został ukarany.

"Wszystko po to, żeby zrobić mi jakąś krzywdę"

Wyrok jest nieprawomocny. - Będę się odwoływał wszędzie, gdzie to możliwe - zadeklarował Milewski. Radny PiS twierdzi, że policjant symulował wypadek. Po co funkcjonariusz miałby to robić?

- Cała sytuacja została obliczona na to, żeby zrobić mi jakąś krzywdę, ponieważ nie uklęknąłem przed władzą. Zachowanie policjanta było agresją w stosunku do mnie. Policjant, żeby mi dołożyć, próbował wkręcić mnie w potrącenie. Skutkiem tego zachowania było to, że mój sześcioletni wnuk uciekał z tylnego siedzenia z płaczem. Moje wzburzenie było w pełni uzasadnione. Miałem jakieś resztki nadziei w zakresie solidności organów sprawiedliwości. Po tym wszystkim widzę, że to wszystko działa w sposób zorganizowany, aby człowieka załatwić. Jak za PRL-u - podkreślił Milewski.