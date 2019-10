Jerzy Fedorowicz o kontrowersyjnych słowach. Senator odpowiada na krytykę

Jestem ostatni do grożenia komukolwiek - stwierdza senator Platformy Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz, odpowiadając na krytykę swoich słów w wywiadzie sprzed kilku dni. Twierdzi, że został źle zrozumiany.

- Człowiek, który nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń. Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować życie, swoje, dzieci i wnuków, to proszę bardzo - powiedział w piątek Jerzy Fedorowicz, pytany o możliwość przejścia któregoś z senatorów do Prawa i Sprawiedliwości.