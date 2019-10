Burza po słowach Jerzego Fedorowicza. Piotr Gliński mówi o szantażu dziećmi

"Wobec słów senatora PO Jerzego Fedorowicza nie można pozostać obojętnym. Nie ma zgody na szantaż dziećmi" - uważa Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. To jego odpowiedź na słowa Jerzego Fedorowicza z PO o politykach opozycji, którzy zdecydowaliby się przejść na stronę PiS.

Jerzy Fedorowicz w mocnych słowach odniósł się do tego, że PiS próbuje przeciągnąć na swoją stronę polityków opozycji, by uzyskać większość w Senacie. - Człowiek, który w tym momencie, w którym taka ważna rzecz się stała w polskiej polityce nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń, to jest pewne. Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo. Ja takiego człowieka wśród ludzi wybranych przeciwko dzisiejszej władzy nie znam - powiedział senator PO.