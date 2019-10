Jerzy Fedorowicz grozi. PiS: "Można mówić o próbach zastraszenia"

Senator PO Jerzy Fedorowicz stwierdził, że jeżeli jakiś parlamentarzysta (poseł lub senator) przejdzie do PiS, "zaryzykuje swoje życie". - Myślę, że można mówić o próbach zastraszenia - komentuje oburzony zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Słowa Jerzego Fedorowicza z Platformy Obywatelskiej w piątek obiegły media. Polityk mówił o ewentualnym odejściu części parlamentarzystów opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. – Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo - powiedział do polityków, którzy myślą o zmianie barw partyjnych Fedorowicz.