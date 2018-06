Jerzy Dziewulski: nie ma pewności, że Stanisław Pięta wcześniej nie kłamał

- Stanisław Pięta zachowuje się jak szczyl. Przyłapano go, jak jadł lody, a on z umorusaną buzią zaprzecza – ocenił Jerzy Dziewulski.



Ekspert w sprawach bezpieczeństwa i szef ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego stwierdził, że w sprawie romansu zawieszonego posła PiS można wykluczyć prowokację polityczną. Zdaniem Jerzego Dziewulskiego prawdopodobne jest to, że kobieta przewidując porzuceniu zaczęła zbierać dowody na romans.

- Jak trzeba być prymitywnym i obleśnym, aby proponować pracę, żeby wkraść się w łaski kobiety? Widzimy chłopca, który nie ma pojęcia, co mówi – ocenił w TVN24 Jerzy Dziewulski.

- Przepraszam, że to powiem, ale ten człowiek jawi się jako niemęski typ. Nawet w tym, co wygłasza w telewizji – stwierdzi Jerzy Dziewulski. - Jeśli coś się zaczyna, trzeba wiedzieć, jak to się skończy – dodał.