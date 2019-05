Jerzy Buzek o przerabianiu wizerunku Maryi: To nie powinno się wydarzać

- To są rzeczy, które nie powinny się wydarzać, bo mogą obrażać ludzi, którzy głęboko wierzą - powiedział europoseł PO Jerzy Buzek. Były premier odniósł się w ten sposób do profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej.

Policjanci weszli w poniedziałek do mieszkania 51-letniej mieszkanki Warszawy z Obywateli RP . Funkcjonariusze podejrzewali, że to ona jest odpowiedzialna za rozklejanie na ulicach Płocka, w tym miejskich toaletach, przerobionego wizerunku Maryi. Chodziło o domalowanie na nim kolorowej tęczy - symbolu środowisk LGBT.

Były premier Jerzy Buzek ocenił w Radiu ZET, że "cała sprawa jest trudna do wytłumaczenia, ale przerabianie wizerunku nie powinno się wydarzyć".

- To wszystko są takie demonstracje, które przeczą racjonalnej, spokojnej debacie publicznej. (...) Ja nie jestem za takimi skrajnymi demonstracjami, nawoływaniem poprzez tego rodzaju demonstracje do jakiegoś skrajnego postępowania. To trzeba robić stopniowo - ocenił Buzek.