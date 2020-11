Jeńki. Przełom ws. morderstwa. 44-latek odpowie przed sądem dla nieletnich

Przełom ws. tragedii, do której doszło przed laty we wsi Jeńki (woj. podlaskie). 13-letni wówczas chłopak miał zabić i zgwałcić 11-latkę. Śmierć poniósł również jej młodszy brat. Mimo że domniemany sprawca jest dziś dorosłym mężczyzną, to zgodnie z przepisami odpowie przed sądem dla nieletnich.

Jeńki. Morderstwo i gwałt dzieci. Domniemany sprawca ma odpowiedzieć przed sądem dla nieletnich / foto ilustracyjne (PAP)