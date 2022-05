Jeniec z Donbasu apeluje: nie zaciągajcie się do rosyjskiej armii. Lepsze więzienie

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 70 dni. Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta, mordują ludność cywilną. Wzięty do niewoli członek milicji z separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, którego wysłano na front, apeluje do swoich rodaków: nie zaciągajcie się do rosyjskiej armii, lepsze jest więzienie.