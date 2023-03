Jej wywiad był szokiem. Beger znów zapytana o seks

W maju minie 20 lat od historycznego wywiadu Renaty Beger z "Super Expressem". Ówczesna posłanka deklarowała w nim, że "lubi seks, jak koń owies" i "ma kurwiki w oczach", które przyciągają uwagę mężczyzn. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski podkreślała, że "nie wstydzi się" żądnej z ówczesnych deklaracji. - Dziennikarka, jak mi mówiła, miała za co wykarmić trójkę swoich dzieci, a ja miałam za to popularność - wspominała z uśmiechem Beger i dodawała, że "absolutnie niczego by nie zmieniła". - To normalna rzecz, jak jedzenie i picie - oceniała, mówiąc dalej o seksie. Polityczka była też pytana o własne słowa dotyczące ewentualnej randki ze Zbigniewem Ziobrą. To wówczas wybuchnęła śmiechem.