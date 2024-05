Wąsik wciągnął w aferę senatorkę. Szybko odpowiedziała

Odnosi się również do kwestii niespełniania formalności, o których mówił Wąsik. - W ustawie nie ma takiego zapisu, że uczelni musi pięć lat działać w Polsce, musi w ogóle działać więcej niż piec lat. Gdyby nie wojna, ta uczelnia pewnie by się do nas nie przeprowadziła. To był jedyny powód, potrzeba chwili. Miasto Bytom dało budynek na prowadzenie zajęć, drugi na prowadzenie kampusu - stwierdza.