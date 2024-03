Jego śmierć wstrząsnęła okolicą. Policja ma podejrzanego wypadku 2-latka

- Oliwierek był radosnym chłopcem, ciekawym świata. My, jego rodzice, rodzeństwo ciągle go pilnowaliśmy. Zamykaliśmy drzwi na zamek, żeby nie wybiegł na podwórko. Mam nadzieję, że tego kierowcę dosięgnie sprawiedliwość. Już my o to zadbamy. Teraz go puścili wolno, ale na pewno będzie siedzieć, chociaż to życia naszemu Oliwierkowi nie wróci - mówi Mieczysław.