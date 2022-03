Jego matka uciekła z Charkowa. "W nocy chciała biec do piwnicy"

Jak pomóc Ukrainie? "Mniej 'zaniepokojenia', a więcej działania"

Jak poinformowała we wtorek ukraińska straż graniczna, od początku inwazji Rosji do ojczyzny wróciło około 133 tys. mężczyzn. - Przez ostatnie osiem lat podniósł się duch narodu. Dużo osób walczyło już na Donbasie. Było już takie podłoże do walk. (...) Przygotowywaliśmy się, bo codziennie przez osiem lat słyszeliśmy, że będzie wojna - komentował ukraiński historyk.