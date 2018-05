Jego losy śledzi cała Polska. Fijo na rehabilitacji w Portugalii

Został skatowany przez właściciela, teraz walczy o to, by wrócić do zdrowia. Fijo dochodzi do siebie podczas rehabilitacji w Portugalii. "Krok po kroczku idzie w dobrą stronę" - cieszy się Fundacja dla Szczeniąt "Judyta", która opiekuje się psiakiem.

Pies Fijo podczas zabiegów rehabilitacyjnych (PAP)

Zwierzę zostało pobite przez swojego właściciela pod koniec stycznia. Fijo miał powybijane zęby, złamaną szczękę oraz dotkliwy uraz kręgosłupa, który doprowadził do paraliżu tylnych łap, a także złamanie kości udowej.

Skatowanego psa znalazła żona oraz dzieci mężczyzny. Szczeniak przeszedł operację, ale jego rehabilitacja potrwa jeszcze przynajmniej 4 miesiące. Poturbowanym szczeniakiem zajmuje się Angela Martins z Hospital Veterinario da Arrabida. Określana jest mianem "mercedesa wśród lekarzy".

Fundacja dla Szczeniąt "Judyta", która opiekuje się psiakiem, opublikowała film z rehabilitacji Fijo. Na nagraniu widać, jak pies uczy się chodzić na bieżni. Jednak według lekarzy do końca życia Fijo będzie psem niepełnosprawnym i będzie musiał poruszać się przy pomocy specjalnego wózka.

Przypomnijmy: 9 marca policji udało się zatrzymać Bartosza D. Mężczyzna był ścigany listem gończym. Sprawę skatowanego szczeniaka Fijo jako pierwsza opisała na Facebooku Fundacja dla Szczeniąt "Judyta". To po jej wstrząsającym wpisie skatowanym psem zainteresowali się internauci. Za mężczyzną wydano list gończy. 30-latkowi grożą 3 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

