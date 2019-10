WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Artykuł sponsorowany zdrowie + 1 serce 47 min. temu Jedyny kandydat, którego cisza wyborcza nie obowiązuje Jest prawica, jest lewica i jest… dławica. "Lepsza jakość życia jest możliwa. Tak jak dostęp do nowoczesnego leczenia i dłuższe życie w zdrowiu. To wszystko jest w zasięgu ręki. Twojej ręki." – przekonuje swoich wyborców kandydat nr 1 na liście "Twojego serca". Podziel się (Materiały prasowe) Politycy próbują agitować frazesami, że przyszłość należy do nas i że wspólnie możemy osiągnąć wszystko. Szczególnie wtedy, gdy idziemy do urn wyborczych. Bolesław Dławicki − wyborcza „jedynka" na liście „Twojego Serca" − przekonuje, że wybory podejmujemy codziennie i zachęca do podjęcia dobrej decyzji, abyśmy wspólnie mogli zadbać o nasze zdrowie. Bolesław Dławicki startuje w wyborach jako kandydat całkowicie niezależny, reprezentując tym samym własne poglądy i przekonania oparte na potrzebach Polaków. Chce dotrzeć do każdego z prostym przekazem – zdrowie jest najważniejsze. Materiały prasowe Podziel się Ciągłe zabieganie, życie w pośpiechu i stresie nie pomaga w zachowaniu dobrej kondycji serca. Dlatego Bolesław Dławicki z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem prowadzi swoją kampanię wyborczą zbudowaną na hasłach odwołujących się do najważniejszych założeń profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. O jego udziale w wyborach zadecydowała potrzeba budowania świadomości społecznej nt. zagrożeń związanych z dławicą piersiową − zwykle pierwszym objawem choroby niedokrwiennej serca. Wciąż zbyt wielu Polaków nie wie, czym jest to schorzenie oraz jak ważna jest profilaktyka chorób układu krążenia i regularne poddawanie się badaniom. Bolesław Dławicki deklaruje, że chce być blisko ludzi, ich problemów i potrzeb, dlatego w ramach swojej kampanii, która przebiegała pod hasłem „Zagłosuj na swoje serce!", wraz ze swoim sztabem wyruszył w trasę specjalnym dławicobusem i odwiedził wiele zakątków Polski, aby jak najwięcej ludzi przestrzegać przed następstwami schorzeń kardiologicznych i uratować serca Rodaków. I o ile kandydat jest postacią fikcyjną, a w jego rolę wcielił się aktor, o tyle kampania jest jak najbardziej realna i ma charakter profilaktyczno-edukacyjny. Imię i nazwisko Bolesława Dławickiego bezpośrednio nawiązuje do nazwy i objawów schorzenia, które stało się głównym tematem tegorocznej, XVII już, odsłony kampanii „Servier dla Serca" – dławicy piersiowej i charakterystycznego dla tej choroby bólu dławicowego. Typowy dla dławicy piersiowej dyskomfort wywołany przez niedokrwienie mięśnia sercowego jest zwykle umiejscowiony pośrodku klatki piersiowej, w pobliżu mostka, ale może być odczuwany także w nadbrzuszu, okolicy żuchwy i zębów, między łopatkami; czasem promieniuje do kończyn górnych, aż do nadgarstka i palców. Dyskomfort ten − ból dławicowy − jest często opisywany jako ucisk, gniecenie, zaciskanie lub ciężar, a czasami jako dławienie, uczucie opasującej obręczy lub pieczenie, nierzadko z towarzyszeniem silnego lęku. Może być tez też zgłaszany jako duszność, brak tchu. W Polsce z powodu dławicy piersiowej może cierpieć około 1,5 mln osób. Szczególnie zagrożone są kobiety po 50. roku życia oraz mężczyźni po 40. roku życia. Według szacunków ekspertów, osoby dotknięte dławicą piersiową odczuwają pogorszenie jakości życia, 3-krotnie zwiększa się u nich ryzyko niepełnosprawności, 1,5-krotnie ryzyko utraty pracy i 4-krotnie − ryzyko depresji. Ocenia się, że nawet 30 proc. osób z chorobą niedokrwienną serca może cierpieć z powodu dławicy piersiowej, a w wielu przypadkach jej objawy mogą zapowiadać wystąpienie zawału serca. Materiały prasowe Podziel się W ramach kampanii „Zagłosuj na swoje serce!" przygotowane zostały:

• materiały informacyjno-edukacyjne w formie ulotek wyborczych, stanowiące element kampanii Bolesława Dławickiego – fikcyjnego kandydata w wyborach, który zachęca Polaków do dokonywania właściwych decyzji zdrowotnych, dotyczących chorób układu sercowo-naczyniowego oraz dławicy piersiowej;

• materiały audio i video (spoty wyborcze) promujące Bolesława Dławickiego, przedstawiające program wyborczy kandydata w postaci zasad i wskazówek zgodnych

z wyborami serca; • specjalne wydanie serwisu informacyjnego „Servier dla Serca News”, zawierające: sondę uliczną sprawdzającą wiedzę Polaków na temat dławicy piersiowej, komentarz Profesora Serdecznego dotyczący tego schorzenia oraz relację ze spotkania Bolesława Dławickiego z wyborcami. Szczegóły dotyczące kampanii znajdują się na stronie dbajoserce.pl oraz na Facebooku Dbaj o Serce Kampania Społeczna. NIE LEKCEWAŻ OBJAWÓW DŁAWICY PIERSIOWEJ!

NIE LEKCEWAŻ OBJAWÓW DŁAWICY PIERSIOWEJ!

ZAGŁOSUJ NA SWOJE SERCE. SKREŚL BOLESŁAWA DŁAWICKIEGO!