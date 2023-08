Jedyne takie miejsce w Polsce. Przetrwało tysiąc lat

Skok w nowoczesność

W "Wielkiej Ruinie" historia spotyka się z nowoczesnością. Projektant arch. Marcin Adamczewski chciał wyeksponować to, co ocalało. Widać więc zakola romańskiej baszty obronnej, starszej od murów klasztoru. Rynny, którymi do piwnic kuchennych bracia wlewali wino. Odnaleziono też fragmenty korytarzy przeznaczonych do ewakuacji obrońców twierdzy.