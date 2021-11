Jednoznaczny sondaż ws. aborcji. Niespodziewane wyznanie wicerzecznika PiS

W najnowszym sondażu pracowni United Surveys na zamówienie Wirtualnej Polski aż 74,1 proc. ankietowanych opowiedziało się za zmianą obecnego prawa aborcyjnego - 42,8 proc. badanych chce powrotu do tzw. "kompromisu aborcyjnego", pozostałe 31,1 proc. to zwolennicy liberalizacji prawa do aborcji. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Kwestia aborcji jest rzeczywiście kwestią wzbudzającą duże emocje społeczne nie od dziś. Ja tylko zauważę, że żadnej zmiany przepisów w tym zakresie nie było. Jedyne, co miało miejsce w przeciągu ostatniego roku, to fakt zbadania istniejących od lat przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. Ja akurat byłem i jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego, zdając sobie sprawę z jego wszystkich niedoskonałości - powiedział Fogiel.