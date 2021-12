Jednoznaczny sondaż o Dudzie i "lex TVN". Komentarz z opozycji

- I jako polityczka obozu politycznego, i jako Polka, która nie godzi się na to, by ustawami zmieniać reguły gry na rynku medialnym, na rynku inwestycji międzynarodowych, oczekuję od prezydenta spełnienia obietnicy, którą składał przed narodem wiele miesięcy temu, czyli zawetowania ustawy "lex TVN", i oczekuję, że zrobi to jeszcze przed świętami. Nie ma najmniejszego sensu wysyłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To będzie tylko i wyłącznie ruch, który ma dać prezydentowi czyste ręce - mówiła Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Posłanka skomentowała również najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski w tej sprawie. Wynika z niego, że według większości Polaków (50,7 proc.) prezydent powinien zawetować "lex TVN". 56,7 proc. Polaków wyraziło zarazem negatywny stosunek do tego projektu. - To pokazuje, że ta ustawa jest jednoznacznie negatywnie oceniania. Nic dziwnego, bo nie chodzi tylko o jedną stację telewizyjną, chodzi o naciski na niezależne media - podkreśliła Hennig-Kloska.