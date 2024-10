Jednoznaczne reakcje ws. zarobków lekarzy. “Jestem zdziwiona”

Wiadomo, że jest ciężka sytuacja w kraju. Po co komuś dawać takie pieniądze, skoro jest bieda, głód i nędza - to jeden z komentarzy w sondzie ulicznej WP po ujawnieniu przez ministrę zdrowia horrendalnie wysokich zarobków, które mają otrzymywać niektórzy lekarze. Chodziło o sumy rzędu nawet 300 tys. zł miesięcznie. - Jestem zdziwiona, że to w ogóle jest możliwe. Myślę, że to dużo za dużo, tak uczciwie, po ludzku. Nie wiem, ile potrzeba pracować, żeby tyle zarabiać - mówiła jedna z uczestniczek sondy Wirtualnej Polski. Kolejna komentująca sprawę kobieta, stwierdziła, że zdecydowanie lepiej powinny być wynagradzane salowe czy pielęgniarski. A w przypadku lekarzy, powinien być górny próg wynagrodzeń. - Nie wiem, do 15 tysięcy - stwierdziła. Kolejna osoba dodała, że mogłoby to być 20 tys. zł.

