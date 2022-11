Jedno z największych dofinansowań w Polsce. Oto jak zostało wykorzystane

Żyje tu około 3,5 tysiąca mieszkańców, a jej powierzchnię porównać można do Torunia. Gmina Korycin położona w województwie podlaskim słynie z serów i truskawek, a także z tego, że dzięki środkom z Unii Europejskiej przeszła sporą metamorfozę. To miejsce, na które przypada jedno z największych dofinansowań unijnych na mieszkańca. Tylko w latach 2014 - 218 było to ponad 5 tysięcy złotych. W podróż po Korycinie zabrał nasz Klaudiusz Michalec, który wraz ze skarbnikiem gminy, Andrzejem Waszczeniukiem, pokazali, jak okolice wyglądały kiedyś, a co się zmieniło po wejściu Polski do Unii.

