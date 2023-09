Jedna grupa wyborców może zdecydować o wyniku

"Najwierniejsi są wyborcy PiS (92 proc. deklaruje, że nie zmieniło zdania), ale w zdecydowanej większości dotyczy to także wyborców wszystkich partii opozycyjnych – średnio 78 proc. z nich ma stałe preferencje wyborcze. Wyjaśnia to analiza poszczególnych grup elektoratów: np. 93 proc. osób głosujących w poprzednich wyborach na KO zdania nie zmieniło, ale wyborcy nieistniejącej koalicji PSL-Koalicja Polska zmuszeni zostali w większości (55 proc.) do zmiany decyzji" - informuje gazeta.