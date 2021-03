Jedna dawka szczepionki na koronawirusa to za mało? Naukowcy mówią wprost

Stosowanie jednej dawki to poruszanie się na ślepo - powiedział przewodniczący panelu doradczego FDA Arnold Monto, będący jednocześnie doradcą prezydenta USA Joe Bidena.

Jedna czy dwie dawki?

"The Wall Street Journal" wskazuje, że niektórzy naukowcy i parlamentarzyści amerykańscy wezwali do zmiany schematu podawania wszystkich szczepionek na jedną dawkę. Ich zdaniem wstępne badania wskazują, że pojedyncza iniekcja także może być skuteczna.

W liście z 2 marca do pełniącego obowiązki ministra zdrowia i opieki społecznej Norrisa Cochrana siedmiu lekarzy zasiadających w Kongresie wezwało ministerstwo do "jak najszybszego rozważenia wydania zmienionego zezwolenia na stosowanie szczepionek w nagłych wypadkach”, które mogłoby doprowadzić do jednorazowego użycia preparatów Pfizer i Moderna.