Jed Allan nie żyje: kolejny aktor „Beverly Hills, 90210” zmarł w wieku 84 lat. Okoliczność śmierci są nieznane

Jed Allan nie żyje: kolejny aktor serialu „Beverly Hills, 90210” zmarł w wieku 84 lat, niedługo po tragicznej śmierci Luke’a Perry’ego. O wydarzeniu poinformował media jego syn, Rick Brown.

Jed Allan nie żyje

Jed Allan – biografia gwiazdy „Beverly Hills, 90210”

Amerykański aktor telewizyjny urodził się 1 marca 1935 roku w Nowym Jorku. Jed wychowywał się w nowojorskim Bronxie i początkowo, podobnie jak ojciec, planował związać swoją karierę z muzyką. W collegu’u zamierzał być DJ-em, jednak nauczyciel zachęcił go do udziału w przedstawieniu. Wydarzenie to rozwinęło w Jedzie zainteresowania związane z grą aktorską. Zdobył dyplom na wydziale teatralnym w Waszyngtonie, a po studiach zaczął brać udział w licznych przesłuchaniach i sesjach zdjęciowych. W 1958 założył teatr w Waszyngtonie. W 1961 powrócił do Nowego Jorku i wystąpił w kilku produkcjach na Broadwayu. Zasłynął z ról w licznych serialach, takich jak Santa Barbara, Columbo, czy w operze mydlanej dla młodzieży Beverly Hills 90210 (1994-1999), gdzie wcielił się w rolę Rusha Sandersa, ojca Steve’a.