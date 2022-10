Jechali popełnić przestępstwo. Ich poćwiartowane ciała znaleziono w rzece

Tego dnia wszyscy czterej wyruszyli rowerami prosto z posiadłości jednego z nich. W drodze zostali zaczepieni, prawdopodobnie na terenie jednego z okolicznych złomowisk. Tam bowiem policja zabezpieczyła ślady brutalnej walki. Co ciekawe, lokalizacja telefonu jednego z rowerzystów wskazuje także na teren innego złomowiska. Według ustaleń śledczych oba miejsca należą do tej samej osoby. Ich właścicielem jest Joe Kennedy. Mężczyzna ten został powiązany ze sprawą, choć na tym etapie wszystko wskazuje na to, że ofiary nie były mu wcześniej znane. Funkcjonariusze rozmawiali z nim na krótko przed odnalezieniem zwłok. W ich ocenie mężczyzna był chętny do współpracy. Od weekendu jednak jest on uznawany za zaginionego. Policja zaznacza, że raczej nie stwarza on zagrożenia dla innych osób, ale mogą przejawiać się u niego myśli samobójcze.