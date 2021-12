Jechali po śmierć. Najgorsze katastrofy autobusów w Polsce

Do wypadku doszło w godzinach porannych. Autobusy przewoziły górników do pracy. O 4:50 pierwszy z pojazdów, prowadzony przez Józefa Adamka, wpadł w poślizg, przebił bariery i spadł z wysokości 18 metrów do jeziora. 25 minut później drugi autobus, którego kierowcą był Bronisław Zoń, runął do wody.