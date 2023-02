Jechał 213 km/h. Kuriozalne tłumaczenie kierowcy

- Okazało się, że prędkość, z jaką jechało auto, to aż 213 km/h. Kierujący po chwili został zatrzymany do kontroli. Podczas rozmowy z policjantami 22-latek tłumaczył, że jedzie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie miłośników sportowych samochodów, które właśnie tego dnia obchodzi swoją rocznicę powstania, a on, niestety, jest już mocno spóźniony. Mężczyzna nie kwestionował popełnionego wykroczenia, przyjął mandat karny w wysokości 2,5 tys. zł. Na konto kierowcy wpłynęło 15 punktów karnych - przekazała asp. sztab. Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.