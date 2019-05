Jean-Claude Juncker oburzony materiałem "Wiadomości" o Donaldzie Tusku

Porównywanie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska do Hitlera i Stalina jest całkowicie nie do zaakceptowania - oświadczył szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

To reakcja na kontrowersyjny materiał "Wiadomości" o wykładzie Tuska, który odbył się 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim. Zilustrowano go ujęciami z Józefem Stalinem i Adolfem Hitlerem.

Co na to Juncker? - Musimy walczyć z populizmem, ekstremizmem, ale nie możemy walczyć z nimi tanimi sloganami lub personalnymi atakami. Ataki personalne rosną w Europie, to coś nowego. W ciągu ostatnich dni widziałem, że mój dobry przyjaciel przewodniczący Donald Tusk jest porównywany do Hitlera i Stalina. To całkowicie nie do zaakceptowania - powiedział szef KE na konferencji prasowej w Brukseli.