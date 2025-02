Jazda po alkoholu. Polacy zgodni co do zaostrzenia przepisów

W Polsce dopuszczalna ilość alkoholu we krwi u kierowców to 0,2 promila, jednak dopiero po przekroczeniu 0,5 promila zaczynamy mówić o przestępstwie. Zapytaliśmy Polaków, czy przepisy dot. dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi powinny zostać zaostrzone. Ponad połowa Polaków uważa, że tak.