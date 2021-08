Jawność majątków małżonków polityków. Polacy wyrazi swoje zdanie

Ustawa w sprawie majątków utknęła w Trybunale Konstytucyjnym

Jak podaje portal o2.pl, w 2019 roku Sejm uchwalił prawo obligujące najważniejsze osoby w państwie i ich rodziny do ujawniania majątków. Jednak prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na jego podpisanie i skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nikt nie zajął się wnioskiem prezydenta.