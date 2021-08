Donald Tusk odpowiada na tekst Wirtualnej Polski. "Przepisałem majątek na moją żonę"

Były szef Rady Europejskiej zwrócił uwagę, że jego sopockie mieszkanie ma 66 metrów kwadratowych, a nie 86. - To, co mnie uderzyło, to niesprawiedliwe porównanie z premierem Morawieckim i jego decyzją. On przepisał majątek na żonę zanim wypełnił oświadczenie majątkowe tylko po to, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się o sposobach zdobycia tego majątku i jego charakterze - kontynuował były premier.