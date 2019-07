Jastrowie. Antyterroryści wydobyli mężczyznę, który zabarykadował się w domu. Akcja zakończona

Zakończyła się akcja służb w Jastrowie. Młody mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu grożąc, zdetonuje butlę z gazem. Komandosi wyciągnęli desperata przez otwór w dachu po tym, jak w budynku wybuchł pożar.

Antyterroryści do akcji przystąpili w czwartek po godz. 20 - podaje tvp.info. Podczas rozmowy z mężczyzną usłyszeli głos rozszczelniającej się butli. Doszło do pożaru, spod dachu zaczął wydobywać się dym. Wtedy zapadła decyzja o wydobyciu mężczyzny przez otwór wykonany w dachu. Desperat został przekazany służbom medycznym i trafił do szpitala z drobnymi obrażeniami. Ogień jest z kolei dogaszany przez strażaków.