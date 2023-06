Jasny sygnał dla Kima. Atomowy okręt podwodny USA u wybrzeży Korei Południowej

USA odpowiadają na kolejny wystrzelony pocisk balistyczny z Korei Północnej. Po tym jak w czwartek w trakcie wspólnych manewrów wojsk USA i Korei Południowej, doszło do wystrzelenia pocisku balistycznego przez Kim Dzong Una, Stany Zjednoczone wysłały do Korei Płd. swój okręt podwodny USS Michigan, który zdolny jest do przenoszenia ładunków atomowych. Jednostka pojawiła się w Pusan pierwszy raz od sześciu lat. Nagrania z momentu wpłynięcia maszyny do południowokoreańskiego portu, a także ćwiczeń wojskowych udostępniła agencja AP. Widać na nich, że USS Michigan jest ciągnięty przez dwie specjalne łodzie, które następnie cumują go do portu. Z kolei w manewrach USA i Korei Płd. można zauważyć ćwiczenia na szeroką skalę z wykorzystaniem najnowocześniejszych bombowców i ciężkiej artylerii. USS Michigan jest jednym z największych okrętów podwodnych na świecie. Może on być uzbrojony nawet w 150 pocisków Tomahawk o zasięgu około 2,5 tys. km i jest zdolny do odpowiedzi na ruchy reżimu Kima dosłownie w każdej sekundzie. Wojska Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych rozszerzają swoje ćwiczenia w reakcji na prowokacyjne próby rakietowe reżimu w Pjongjangu, które trwają nieustannie od zeszłego roku. Północ argumentuje swoje działania tym, że została zmuszona do zintensyfikowania działań testowych, aby poradzić sobie z rozszerzonymi ćwiczeniami wojskowymi swoich rywali, które postrzega jako próbę inwazji na swój kraj.