Jasienica: tragedia na torach. Kobieta weszła pod pędzący pociąg

Tragedia w Jasienicy. 73-letnia kobieta, przy zamkniętych szlabanach, próbowała przejść przez tory. Weszła wprost pod rozpędzony pociąg.

Do wypadku doszło ok. godz. 15.46. Jak informuje wyborcza.pl 73-latka weszła na tory mimo opuszczonych szlabanów. Nie zdążyła jednak przejść - nadjechał rozpędzony pociąg Intercity Baczyński relacji Łódź Fabryczna - Białystok.

Intercity Baczyński skończył swój bieg na stacji Tłuszcz. Pasażerowie, by kontynuować podróż do Białegostoku musieli przesiąść się do pociągu Intercity Mickiewicz.