Jaruzelska jako konserwatystka? Zaskoczyła w programie

Jaruzelska pokazała swoją konserwatywną twarz. Powiedziała, że jest przeciwna fiestom w postaci "tęczowego piątku", hasłom "aborcja na życzenie" i uważa, że religia powinna być w szkołach.

- Jeszcze gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że ja w jakikolwiek sposób wejdę do polityki, to byłabym mocno zdziwiona, zaskoczona, i w tej chwili wydaje mi się to czymś dość abstrakcyjnym. Weszłam do Rady Miasta i na tym chcę się skupiać, a nie śnić jakimś snem o potędze" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Monika Jaruzelska, nowa radna Rady Miasta Warszawy.