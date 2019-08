Jarosław. Trener podejrzany o molestowanie 14-latki. Zarzuty

Trener piłki nożnej i nauczyciel WF z Jarosławia w woj. podkarpackim usłyszał zarzut doprowadzenia dziewczynki do poddania się innym czynnościom seksualnym. Zenon B. nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Mężczyzna został zawieszony w czynnościach trenera i nauczyciela. (East News)

O sprawie poinformowała szefowa Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu Agnieszka Kaczorowska. Podkreśliła, że do wykorzystywania dziewczynki miało dochodzić wielokrotnie, w okresie od jesieni 2018 r. do wiosny 2019 r.

Trener i nauczyciel miał dotykać ofiarę w miejsca intymne, a w jednym przypadku użyć nawet siły.

Co ważne, gdy Zenon B. miał się dopuścić pierwszych przestępstw, dziewczynka nie miała jeszcze ukończonych 15 lat. W świetle prawa jest to duża różnica.

Doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym osoby powyżej 15 roku życia zagrożone jest karą 8 lat więzienia, a poniżej tego wieku aż 12 lat za kratkami.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W sprawie wykonano wiele czynności i przesłuchano świadków, w tym inne zawodniczki z drużyny. Zdaniem prokuratury, czynności te "uprawdopodobniły informacje o czynach popełnionych przez trenera".

"Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w wysokości 7 tys. zł i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna został zawieszony w czynnościach trenera i nauczyciela" - donosi polsatnews.pl.

