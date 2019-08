Drag Queen symulowała zabójstwo arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jest reakcja prokuratury

Prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie ws. drag queen, która pozorowała morderstwo duchownego Marka Jędraszewskiego. Sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana.

Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował w rozmowie z Onetem, że w piątek zdecydowano o zajęciu się sprawą z urzędu. - Postępowanie ma na celu ustalenie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Zostaną przesłuchani świadkowie, ewentualnie zabezpieczone zostanie także nagranie z tego wydarzenia - przekazał.

Do wyborów Mister Gay Poland 2019 doszło w piątek w Poznaniu. Jeden z uczestników imprezy imitował poderżnięcie gardła dmuchanej lalce. Kukła miała wizerunek arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wirtualna Polska informowała, że zachowanie drag queen zbulwersowało m.in. prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Polityk ocenił, że "ten incydent nie ma nic wspólnego ze sztuką czy wolnością artystycznego wyrazu". "Niestety, wpisuje się w klimat politycznych aktów zgonu wystawionych przez 'Młodzież Wszechpolską'. To nie happeningi, tylko jawne nawoływanie do przemocy. Liczę, że zajmą się tym organy ścigania" - podkreślił.