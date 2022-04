Jarosław Kaczyński znów o zamachu w Smoleńsku. Marek Belka reaguje

- Sądzę, że sytuacja dojrzewa do obrania międzynarodowej drogi prawnej ws. katastrofy smoleńskiej. My w tej chwili już bardzo dużo wiemy o tym, co się stało naprawdę na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to był zamach - powiedział w radiowej Jedynce Jarosław Kaczyński. Jego słowa komentował w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka. - Nie, no chyba nie ma żadnych innych dowodów poza tymi, o których dowiedzieliśmy się z raportu komisji Millera. Sytuacja jest taka, że w tej chwili jest bardzo łatwo Putina oskarżać o każdą zbrodnię. Prezydent Zełenski się chyba nawet w taki sposób nie wprost wypowiedział. To jest jak tlen dla tej zwariowanej, chorej koncepcji. Ożywiło to, mówiąc krótko, tego nieboszczyka w postaci podkomisji Macierewicza. Ja myślę, że żadnych nowych dowodów nie ma. Wszyscy wiemy, że ta straszna tragedia była wynikiem katastrofalnego wręcz nieprzestrzegania zasad - powiedział Belka.