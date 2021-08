Jarosław Kaczyński zapowiada: zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci

Polityk zapewnił, że pierwsze propozycje dotyczące ID Sądu Najwyższego zostaną zaprezentowane we wrześniu. Mają to być projekty rządowe. - One będą zmieniały kodeksy i musi to iść w dłuższym, kodeksowym trybie. Chodzi o konkretny kształt Izby Dyscyplinarnej, ale to nie oznacza, że ta Izba nie będzie funkcjonować w żadnej postaci. Tego zresztą nikt od nas nie oczekuje, ale to będzie zupełnie inny organ - stwierdził J. Kaczyński.