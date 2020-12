Jarosław Kaczyński zapowiada odejście z polityki. "Cała Polska odetchnie"

- Myślę, że cała Polska odetchnie, gdy Kaczyński odejdzie z polityki i układ pisowski przestanie rządzić - stwierdził w programie "Tłit" w WP poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że po raz ostatni będzie kandydował na prezesa PiS. - Jego odejście będzie oznaczać mniej nienawiści w polityce - tłumaczył polityk Platformy Obywatelskiej. - Nie będzie podziału na gorszy sort, na lepszy sort, nie będzie wyzywania opozycji od mord zdradzieckich - dodał. Kierwiński odpowiedział też na słowa Kaczyńskiego, które padły w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że "PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu". - Dla Jarosława Kaczyńskiego wszystko, co dotyczy wolności obywatelskich i gospodarczych, to ekstremizm - stwierdził poseł KO.

