Jarosław Kaczyński zachwalał kandydata PiS w Skarżysku-Kamiennej. Przypomniał o Gomułce

Jarosław Kaczyński na przedwyborczym spotkaniu, na kilka sposobów zachęcał do głosowania na kandydata PiS. W swoim przemówieniu mówił m.in. o władzach samorządowych i rządzie, które muszą działać w jednym kierunku. Prezes PiS zapewniał też, że pieniędzy dla Skarżyska-Kamiennej nie zabraknie.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że jeśli kandydat PiS Mariuszu Bodo "o czymś mówi, to można zakładać, iż to zrobi". Według prezesa PiS, to go różni od jego kontrkandydata. Zapewniał też, że jego partia chce, aby Skarżysko-Kamienna rozwijała się, a ludzie mogli i chcieli mieszkać w mieście.