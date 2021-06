Jarosław Kaczyński wydał mocne oświadczenie. "To poważna sprawa"

Wicepremier Jarosław Kaczyński wydał w piątek oświadczenie dotyczące cyberataków na Polskę. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości za ostatnie działania odpowiadają ludzie związani z Rosją. Wypowiedź tę komentował w programie "Newsroom" w WP Tomasz Zimoch, poseł Polski 2050. - Tego dokładnie nie wiemy. Ja nie mogę za wiele powiedzieć, bo ostatnie posiedzenie Sejmu było niejawne. Jeśli jednak za takim stwierdzeniem kryje się to, co posłowie usłyszeli podczas posiedzenia, to miałbym wiele znaków zapytania - stwierdził polityk. - Sprawa jest poważna, jeśli rzeczywiście był atak, to trzeba podjąć zdecydowane działania. (...) Jeśli jednak niektóre informacje są prawdziwe, jeśli najwyżsi urzędnicy korzystają z prywatnych skrzynek w komunikacji między sobą to, to musi budzić ogromne zdziwienie. Ale także zastanawiać wszystkich, czy ta nieudolność, brak świadomości i rozwagi nie kryje się za takimi oświadczeniami - przekazał poseł Zimoch.