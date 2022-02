Jarosław Kaczyński wściekły? Będzie posiedzenie klubu

Panie Ministrze ja zapytam o skutki polityczne tego co wydarzyło się wczoraj Czy prezes Jarosław Kaczyński no mówiąc wprost był zdenerwowany czy wręcz Wściekły że nie udało się przepracować w tej ustawy mówił coś wczoraj w kuluarach A może planuję posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości gdzie ta kwestia będzie podejmowana nie rozmawiałem z panem prezesem też tam prezes z wieżami z jakiś co to mu dam w duszy gra i myślę że to w ogóle nikomu się nie zwierza ja nie zauważyłem no to niezwykle wytrawne i doświadczony polityk więc nie sądzę żeby popadał jakieś stany emocjonalne W wyniku takiego czy innego głosowania posiedzenie klubu z pewnością się odbędzie się odbywa praktycznie przy okazji każdego posiedzenia sejmu więc pewnie przy okazji następnego Czy przed nim ta sprawa będzie wtedy zbudowana ale no w tej sprawie nie było dyscypliny głosowania więc nie jest tak żeby to doszło do jakiegoś oczywistego poważnego wykroczenia przeciw regulaminowi klubu ja ubolewam że znacząca część koleżanek i kolegów głosowa jak głosowała bo nawet jak się miała zastrzeżenia do ustawy to żeby ją zmienić to trzeba nad nią procedować odrzucenie W pierwszym czytaniu powoduje że zmiany czy wprowadzenie jakiś właśnie tutaj poprawek ale z decyzjami i do tego prawa Panie Ministrze czytał pan książkę koniec PiS autorstwa Michała Kamińskiego i Andrzeja Morozowskiego jeszcze sobie zostawiłem to już chyba 11 czy 12 lat od tego końca O ile pamiętam daty to prawda przeszło dekady Ominęła od publikacji tej książki tymczasem prawo i sprawdził doszło do władzy i rządzi 8 rok no ale dzisiaj to hasło koniec PiS po stronie części komentatorów a zwłaszcza po stronie opozycji się pojawia że oto Jarosław Kaczyński No tracił że to już jest początek końca w najlepszej wersji Jak pan się do tego odnieść Panie Ministrze czy jest to życzeniowe myślenie po stronie opozycji czy coś jest na rzeczy że skoro prawie 80 sprzeciwia się woli Jarosława Kaczyńskiego No to ten Jarosław Kaczyński nie jest już taki silny jak jeszcze do niedawna nawiązał do tego końca PiSu który też chyba nie był już kończę PiSu Jaki był od robione i myślę że jeszcze kilkadziesiąt czy kilkaset końcu wpisu przeżyjemy no nic na to nie wskazuje pomimo niezwykłe trudnych okoliczności zewnętrznych pandemi światowej inflacji zaostrzenia sytuacji międzynarodowej na Prawo i Sprawiedliwość nadal ma bardzo stabilny i wysokie poparcie najwyższe ze wszystkim polskich partii politycznych No trudno żeby tego rodzaju czynniki obniżają bardzo nastroje społeczne jakoś w ogóle nie odbiły się na notowaniach natomiast no to jest spadek że do kilka procent pewnie za spokojnego odrobienia to ja sobie taki że jesteśmy dopiero co za połową ja nie widzę żadnych podstaw do tego na Czy gdyby ktoś sobie tak jak rozumiem pomysł jest taki że to głosowanie znaczy że kilkadziesiąt osób wpadło na pomysł że nie wiem będzie przywództwo Jarosława Kaczyńskiego czy tworzyć jakąś swoją formacje No byłoby to oczywiste absolutna czy musiały być te osoby zupełnie oderwane od realiów życia politycznego A skoro wygrały wybory weszły do sejmu No to założyć że to jest program tweet Więc kilka trików Zacytuję Panie Ministrze Tomasz Siemoniak którego gościem wczoraj w programie wieczorem napisał tak prezes Kaczyński świetnie wiedział że jego autorski projekt przypadnie w sejmie zdecydować mimo to na głosowanie żeby sprawdzić ilu ma wiernych osób popierających wszystko co powie już wie że aż 77 posłów gotowych jest go zdradzić o zdrowie to nie chodziło czy tylko 80 posłów jest gotowy zdradzić Jarosława Kaczyńskiego Pana zdaniem Nie no to jakby trudno traktować pana Tomasza siemoniaka jako jakiś autorytet czy znawcę wewnętrznej polityki Prawa i Sprawiedliwości No to to jest jakaś tam narracja którą sobie wymyślił i tyle nic takiego nie ma miejsca i nic mi nie wiadomo i nie sądzę żeby tak było Jeszcze raz powtórzę bo to już nawet nie chodzi o to nie znam osobiście owych 77 to część z nich może z nami i wiem że jest natomiast co do reszty No prosta kalkulacja sytuacji politycznej społecznej i pokazuje że byłby to samobójczy błąd dla polityka prawnicy gdy wypróbował teraz rozbijać jedności koalicji rządzącej podważać rząd który ma za sobą 6 lat oczywiście nie bez problemów Nie bez potknięć ale ogromnych sukcesów to że nie wiem na przykład Polska ma teraz drugie najmniejsze w Unii europejs w robocie w środku Zgadza się pan z tym co mówił o tym że jeden z wielu przykładów