Jarosław Kaczyński wraca do siedziby PiS. Przygotowano "powitanie"

Dłuższa nieobecność prezesa Jarosława Kaczyńskiego w siedzibie partii nie zdarza się często. Dziś prezes wraca do pracy. Ma dojść do pierwszych spotkań z ministrami rządu Mateusza Morawieckiego. Na Jarosława Kaczyńskiego przed biurem czekają chryzantemy, ustawione tam wczoraj przez osoby niezadowolone z zamknięcia cmentarzy na 1 listopada. Prezes PiS zawsze chodzi do siedziby partii tylnymi drzwiami, od strony alej Jerozolimskich, więc nie wiadomo czy dostrzeże kwiaty złożone na skwerze od ulicy Nowogrodzkiej.